Miroslav Klose deposita troféu na Rússia durante o sorteio

Klose confirmou que estará no sorteio de 1 de dezembro, em Moscovo, depois de convidado pela FIFA para entregar o troféu na cerimónia que terá lugar no Palácio de Estado do Kremlin, em Moscovo.



"Por várias razões, os Mundiais trazem memórias especiais para mim", disse o antigo avançado, que esteve em quatro edições, de 2002 a 2014 e marcou 16 golos, mais do que qualquer outro futebolista.



Klose mostrou-se feliz com a oportunidade de entrar em palco com o troféu.



"Sinto-me muito honrado por fazer parte desta competição, mesmo depois de ter deixado de jogar, e poder apresentar à Rússia e ao mundo este troféu que lutámos tanto para vencer no Brasil, em 2014," disse ainda.



Os próximos dias irão definir, com os "play offs" e o final da qualificação na zona africana, quais os nove países que se juntam no sorteio de Moscovo às 22 seleções já qualificadas e à anfitriã Rússia.



O sorteio vai dividir as 32 seleções qualificadas em oito grupos de acordo com os procedimentos aprovados em setembro. A distribuição das equipas nos quatro potes terá como base o "ranking" mundial da FIFA de outubro de 2017.