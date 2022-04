Mitrovic dá vitória ao Fulham, de Marco Silva, em Middlesbrough

Um golo do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic permitiu esta noite ao líder Fulham, treinado pelo português Marco Silva, vencer na deslocação a Middlesbrough (1-0), num desafio em atraso da 30.ª jornada do segundo escalão do futebol inglês.