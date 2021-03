Moçambicanos Mexer e Reinildo ausentes no jogo contra o Ruanda

Mexer e Reinildo estavam entre os mais de 30 jogadores convocados pelo selecionador de Moçambique, o português Luís Gonçalves, para a quinta e a sexta jornadas do Grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2021 (CAN2021), mas vão falhar o jogo com o Ruanda devido a exigências impostas pelas autoridades francesas para saída dos jogadores profissionais que atuam naquele país.



Moçambique cumpriu com todas as exigências e espera agora uma resposta da parte francesa, disse à comunicação social o vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), Martinho Mucana, momentos após a seleção moçambicana chegar a Kigal, capital do Ruanda.



"Nós já criámos todas as condições exigidas. Já providenciámos o voo charter para que os jogadores possam regressar a França após os jogos. Mas para o jogo com o Ruanda seria difícil [ter os dois], porque mesmo se tivéssemos a resposta agora, eles só chegariam na quarta-feira, no dia do jogo", declarou Martinho Mucana.



Para o jogo com o Ruanda, Moçambique tem na sua comitiva cerca de 40 elementos, 29 dos quais jogadores, mas Luís Gonçalves está "refém" de resultados dos testes ao novo coronavírus para definir o seu "onze" inicial para quarta-feira.



Depois de defrontar o Ruanda, Moçambique recebe Cabo Verde, em Maputo, em 30 de março.



Os Camarões lideram o grupo F, com 10 pontos, seguidos de Moçambique e Cabo Verde, com quatro, e do Ruanda, com dois.



Neste grupo, os Camarões estão automaticamente qualificados, visto serem os anfitriões, pelo que o outro apurado será o segundo classificado ou uma das outras seleções que vencerem o grupo.



A Taça das Nações Africanas devia realizar-se este ano nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia de covid-19.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Guirrugo (Songo), Victor (Costa do Sol), Frenque (Ferroviário de Maputo) e Ernani (Ferroviário de Maputo).



- Defesas: Bheu e Sidique (Songo), Bruno Langa (Amora/Por), Chico (TS Sporting), Malembana (Lokomotiv Plovdiv/Bul), Jeitoso (Ferroviário Maputo), Mexer (Bordéus/Fra), Reinildo (Lille/Fra), Zainadine (Marítimo/Por) e Jorge (Costa do Sol).



- Médios: Nene e Telinho (Costa do Sol), Kito (Ferroviário de Maputo), Geny (Sporting/Por), Kambala (Baroka FC), Ricardo (Rio Ave/Por), Abel 'Maestro' (Vitória de Guimarães/Por), Pepo (Cova da Piedade/Por) e Amadou (Songo).



- Avançados: Lau King (Songo), Amâncio (Marítimo/Por), Kamo-Kamo (Vitória de Setúbal/Por), Witi (Nacional/Por), Clésio (Zira FK), Reginaldo (FC Shkupi), Gildo (Amora/Por), Faisal Bangal (USD Caravaggio), Miquissone (Simba FC), Domingues e Dayo (Ferroviário da Beira).