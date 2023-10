Moçambique perde particular com Nigéria de Peseiro

O conjunto liderado por Chiquinho Conde adiantou-se aos seis minutos, com um golo do jovem sportinguista Geny Catamo, contudo Terem Moffi, aos 19, e Frank Onyeka, aos 30, consumaram a reviravolta do conjunto liderado pelo técnico luso.A expulsão de Edmilson Dove, aos 38, seguida do 3-1, por parte de Moses Simon, de grande penalidade, aos 45+3, dificultou a reação dos "mambas", que ainda reduziram com um tento de Faisal Bangal, aos 55.Moçambique prepara em Portugal as eliminatórias de novembro de apuramento para o Mundial2026, frente ao Botswana e Argélia, bem como a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN), que vai decorrer na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, em que a Nigéria é um dos principais favoritos ao triunfo.Tal como os moçambicanos, os nigerianos vão iniciar a qualificação para o Mundial2026 em novembro, diante de Lesoto e Zimbabué.