Moçambique vence Zâmbia e mantém-se na corrida à Taça das Nações Africanas

Lusa Comentários 18 Nov, 2018, 19:00 / atualizado em 18 Nov, 2018, 19:00 | Futebol Internacional

Reginaldo foi o herói do jogo para os moçambicanos, ao apontar, aos 63 minutos, o único golo da partida a favor dos 'mambas', num lance que levou os milhares de adeptos presentes no Estádio Nacional de Zimpeto ao delírio.



Com o resultado adverso, a Zâmbia tentou correr contra o tempo, mas a experiência dos defesas-centrais moçambicanos, liderados pelo jogador do Marítimo Zainadine, falou mais alto.



"Eu penso que fomos contundentes. Isso foi o que mais se notou", disse o selecionador moçambicano, o português Abel Xavier, durante a conferência de imprensa após o jogo.



Com a vitória, Moçambique fica a depender de si próprio para se apurar, discutindo em casa da Guiné-Bissau, na última jornada, uma das vagas disponíves.



A Guiné-Bissau lidera com oito pontos, os mesmos da Namíbia, segunda, enquanto Moçambique é terceiro com sete e a Zâmbia, já afastada, é quarta com quatro.