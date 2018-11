`Moçambola` encerra sábado com campeão Songo a defrontar Maxaquene

Lusa Comentários 02 Nov, 2018, 10:55 | Futebol Internacional

O jogo de sábado, na vila de Songo, será de coroação do campeão, que conquistou o título pela segunda vez consecutiva na semana passada, ao passar a somar 58 pontos, contra 54 do segundo classificado, o Ferroviário de Maputo.



As restantes sete partidas também serão disputadas no sábado.



Programa da 30.ª jornada:



- Sábado, 03 out:



Liga Desportiva - Ferroviário da Beira



Clube de Chibuto - Ferroviário de Nacala



UP Chimoio - Sporting de Nampula



Costa do Sol - 1º de Maio de Quelimane



ENH Vilankulo - Ferroviário de Maputo



Ferroviário de Nampula - Textáfrica



UD Songo - Maxaquene



Desportivo de Nacala - Incomáti



Classificação:



1. Songo, 58 pontos



2. Ferroviário de Maputo, 54



3. Liga Desportiva de Maputo, 48



4. Ferroviário de Nampula, 44



5. Chibuto, 42



6. Textáfrica, 42



7. Maxaquene, 41



8. Ferroviário da Beira, 39



9. Costa do Sol, 39



10. Desportivo de Nacala, 35



11. Incomáti, 35



11. ENH, 35



12. Ferroviário de Nacala, 34



13. UP Manica, 31



15. 1.º de Maio de Quelimane, 31.



16. Sporting de Nampula, 20