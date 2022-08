Modena afasta da Taça o Sassuolo da Serie A

Em Modena, Falcinelli, aos 11 minutos, e Mosti, aos 30, deixaram o conjunto secundário bem encaminhado na eliminatória, na qual o Sassuolo reduziu por Berardi (45+2), de penálti, antes de Mosti bisar (52) e terminar, praticamente, com as esperanças da equipa da Serie A, que ainda encurtou distâncias por Ayhan (88) já perto do final.



O Cremonene, recém-promovido ao principal escalão, venceu o Ternana pelo mesmo resultado, e o Bolonha afastou o Cosenza (1-0).