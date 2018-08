Modric: o melhor Jogador da UEFA

Marcos Celso - RTP Comentários 30 Ago, 2018, 18:19 / atualizado em 30 Ago, 2018, 18:31 | Futebol Internacional

O português Cristiano Ronaldo somou mais uma vitória para a sua brilhante carreira e venceu na categoria de melhor avançado.







O melhor do mundo poderia ter erguido o troféu de melhor futebolista da Europa pela terceira vez consecutiva, mas o vencedor de melhor do Ano foi mesmo o seu ex-companheiro de equipa Luka Modric.





O internacional português, de 33 anos, apontou 15 golos em 13 jogos na maior prova europeia de clubes, recebeu o prémio de melhor avançado do ano na Europa, numa época em que fez 44 golos em igual número de jogos em todas as competições.



Ronaldo venceu o prémio UEFA para melhor jogador em 2014, 2016 e 2017, tendo ainda conquistado, em 2008, o agora extinto prémio UEFA para melhor jogador de clubes, antecessor do atual galardão.



Este ano a UEFA decidiu distinguir igualmente o costa-riquenho Keylor Navas, do Real Madrid, como o melhor guarda-redes nas balizas europeias. Beckham recebeu o Prémio Presidente da UEFA.



Sergio Ramos, também do Real Madrid, foi considerado o melhor defesa em 2017/18 e, de novo, o croata Luka Modric foi distinguido como melhor médio da Europa.





Ronaldo estava nomeado para melhor jogador e melhor avançado. O jogador português não esteve presente, esta tarde, para conhecer a distinção da UEFA, onde Modric e o egípcio Salah eram os seus adversários de hoje.