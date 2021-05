Modric prolonga contrato com o Real Madrid até 2022

Modric, de 35 anos, cujo contrato com o Real Madrid expirava no fim deste mês, chegou à capital espanhola na temporada 2012/13, proveniente dos ingleses do Tottenham, pelo que, com a ampliação do vínculo, completará, pelo menos, uma década com os ‘merengues’.



Em publicações nas redes sociais na Internet, Modric manifestou-se “feliz e orgulhoso por continuar a envergar a camisola da melhor equipa do mundo”, no qual conquistou os maiores triunfos, muitos dos quais ao lado do português Cristiano Ronaldo, atual avançado da Juventus.



O médio, vice-campeão do mundo pela Croácia em 2018, ano em que foi distinguido pela FIFA com prémio The Best, destinado ao melhor futebolista mundial, assumiu-se como um dos principais responsáveis pelos sucessos recentes do Real Madrid.



Em nove épocas, Modric sagrou-se por duas vezes campeão de Espanha, conquistou quatro Ligas dos Campeões, uma Taça do Rei, três Supertaças espanholas e outras tantas europeias e quatro Mundiais de clubes.



Desde que se estreou pelo clube da capital espanhola, em 29 de agosto de 2012 – dia em que conquistou também o primeiro título, a Supertaça de Espanha, frente ao rival FC Barcelona -, Modric disputou 391 jogos, tendo marcado 28 golos.