Moenchengladbach empata e Leipzig termina ano na liderança isolada da `Bundesliga`

A formação de Moenchengladbach precisava de vencer na despedida de 2019 e antes da pausa de inverno – a 'Bundesliga' apenas retoma em 18 de janeiro de 2020 -, para alcançar o Leipzig, que hoje venceu, no topo da classificação.



O Leipzig venceu em casa o Augsburgo, por 3-1, e lidera o campeonato com 37 pontos, mais dois do que o Borussia Moenchengladbach, enquanto o heptacampeão Bayern Munique é terceiro, com 33.



Também hoje na Liga alemã, o Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa, venceu na visita ao Mainz, por 1-0, com um golo marcado aos 90+3 e quando estava reduzido a dez, por expulsão de Wendell aos 71.



A 17.ª jornada completa-se no domingo, com o Paderborn a receber o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e André Silva, e o Fortuna Dusseldorf a defrontar o Union Berlin.