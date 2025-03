Moise Kean regressa após traumatismo

“A Fiorentina comunica que esta manhã o futebolista Moise Kean foi sujeito a testes médicos em função do traumatismo cranioencefálico sofrido no jogo Hellas Verona-Fiorentina. Perante os resultados, o futebolista pode retomar a sua atividade competitiva habitual”, referiu o clube, em comunicado.



O avançado poderá já ser opção para o jogo de domingo da 28.ª jornada da Série A, em que a Fiorentina, sétima no campeonato, visita o Nápoles, segundo.



No incidente com o Verona, Kean, que é o segundo melhor marcador do campeonato, com 15 golos, foi atingido com uma joelhada no rosto e foi assistido fora do relvado e, já após regressar ao jogo, perdeu os sentidos, lançando um pânico em Verona.



O avançado, de 24 anos, acabou por recuperar a consciência e saiu de maca, naquele que foi, durante esta época, o segundo episódio de alarme com jogadores da Fiorentina, depois de Edoardo Bove ter perdido a consciência, em dezembro, em partida com o Inter de Milão.



Neste caso, o futebolista de 22 anos foi colocado em coma induzido e posteriormente foi-lhe implantado um desfibrilador cardíaco, continuando sem saber quando poderá regressar à competição.