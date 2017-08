Mónaco dá seis ao Marselha e `cola-se` ao PSG na liderança

Lusa 27 Ago, 2017, 22:32 / atualizado em 27 Ago, 2017, 22:32 | Futebol Internacional

Com os portugueses João Moutinho e Ronny Lopes no 'onze', o campeão Mónaco chegou à vantagem, pelo polaco Kamil Glik, aos dois minutos, que consolidou com um 'bis' do colombiano Radamel Falcao, aos 20, na conversão de uma grande penalidade, e aos 34.



Ainda antes do intervalo, Adama Diakhaby (ex-Rennes), a passe de Ronny Lopes, elevou para 4-0, Djibil Sibidé, aos 68, aumentou para 5-0 e Fabinho, na conversão de uma grande penalidade, aos 79, fez o sexto golo.



O Marselha, do central português Fernando, ainda reduziu por Rémy Cabella (5-1), aos 75 minutos, que saiu do banco para a segunda parte, mas de nada pode fazer para contrariar o 'poder de fogo' da formação monegasca na concretização.



O Paris Saint-Germain lidera o campeonato, graças à melhor diferença entre golos marcados e sofridos do que os monegascos (14-2 contra 14-4), somando 12 pontos, fruto de triunfos nas quatro primeiras rondas.



O Guingamp venceu em casa o Estrasburgo, por 2-0, com golos do senegalês Diallo, aos 63 minutos, e Jimmy Briand, aos 87, e somou o segundo triunfo no campeonato gaulês, em que segue no nono lugar, com os mesmos seis pontos de Angers, Caen e Toulouse.



Angers e Lille, dos portugueses Edgar Ié e Xeka, empataram a 1-1, e atrasaram-se mutuamente na luta pelo meio da tabela classificativa. O Angers marcou pelo maliano Lassana Coulibaly, aos 60, e Nicolas Préville empatou para o Lille aos 68.