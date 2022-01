Mónaco de Gelson Martins está nos "quartos" da Taça de França

A equipa monegasca chegou à vantagem de 3-0 em casa do Lens, com golos de Ben Yedder (18 minutos), Jean Lucas (27), assistido por Gelson Martins, e Sofiane Diop (29), e deixou no ar a ideia de que a eliminatória estava traçada.



Ainda antes do fecho da primeira parte, o Lens reagiu e marcou por Wesley Said (3-1), aos 45 minutos, e, já no inicio da segunda, aos 53, reduziu para a diferença mínima de 3-2, por Kalimuendo-Muinga.



Aos 78 minutos, numa altura em que procurava o golo do empate a todo o custo, que permitisse sonhar com as grandes penalidades, o Lens lançou no jogo o médio português David Costa, de 21 anos.



O Mónaco, que ocupa a sétima posição da I Liga gaulesa, com os mesmos 33 pontos do Lens (oitavo), sentenciou o encontro com novo golo de Ben Yedder, aos 88 minutos, que fixou o resultado final em 4-2.



O Bergerac, líder do grupo D do quarto escalão, eliminou o lanterna-vermelha da I Liga Saint-Étienne, com um triunfo em casa por 1-0, com um golo de Romain Escarpit, aos 76 minutos.



O Saint-Étienne até vinha de um triunfo sobre o Angers (1-0), após sete derrotas seguidas na I Liga, mas sucumbiu aos pés do modesto Bergerac, clube que somou o 16.º jogo consecutivo sem perder.