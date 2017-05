Monaco, de Leonardo Jardim, a um ponto do título francês

Lusa 14 Mai, 2017, 22:18 | Futebol Internacional

Os monegascos colocaram-se logo aos seis minutos, pelo colombiano Radamel Falcao, que bisou aos 69, com o português Bernardo Silva a fazer o centésimo golo do conjunto do Principado na liga francesa, aos 45 minutos, com um autogolo do paraguaio Junior Alonso a fechar a contagem.



O Monaco, que também teve João Moutinho a titular -- Éder esteve no 'onze' do Lille --, tem agora 89 pontos, mais três do que o Paris Saint-Germain e até pode festejar na quarta-feira, na receção ao Saint-Etienne, em jogo em atraso.



Mesmo perdendo os dois encontros que tem por disputar, o Monaco ainda deverá ser campeão, uma vez que o primeiro critério de desempate na liga francesa é a diferença de golos e os comandados de Leonardo Jardim têm neste momento uma vantagem de 17 tentos sobre os parisienses.



O PSG até poderia ter entregado o título ao Monaco hoje, caso não tivesse vencido em casa o Saint-Etienne, mas o ainda campeão também venceu por 5-0, com um 'bis' do uruguaio Edinson Cavani (02 e 72 minutos), que chegou aos 35 golos, e outro do brasileiro Lucas (38 e 78), num encontro em que Gonçalo Guedes entrou aos 79 minutos, antes de o alemão Julian Draxler fazer o resultado final, aos 90.



O Nice, já com o terceiro lugar e a entrada nas fases preliminares da Liga dos Campeões assegurados, voltou a perder, ao ceder em casa com o Angers (13.º), por 2-0.



O Lyon, de Anthony Lopes, garantiu o quarto lugar e a presença da Liga Europa, ao vencer em casa do Montpellier (3-1), deixando a luta pelo quinto e último lugar de acesso às competições europeias para o Marselha e o Bordéus, que hoje empataram a um golo, numa partida em que Rolando foi titular nos marselheses, que têm um ponto de vantagem.



Na sétima posição, já sem possibilidade de chegar aos lugares europeus, está agora o Nantes, treinado por Sérgio Conceição, depois de vencer em casa o Guingamp, que caiu para 10.º, por 4-1.



Na luta pela manutenção, o Bastia, treinado por Rui Almeida deixou o último lugar e manteve esperanças de continuar no primeiro escalão, ao vencer em casa o Lorient, por 2-0.



O Nancy viu chegar ao fim o sonho de se manter diretamente na liga, ao perder em casa do Dijon, que subiu a 16.º, por 2-0, por troca com o Caen, que perdeu com o Rennes, por 1-0.



Neste momento, o Nancy é 20.º e último, com 32 pontos podendo no máximo chegar ao 18.º lugar, que dá acesso a um 'play-off' de manutenção, com o Bastia a ser 19.º, com 34, a um do Lorient e a dois do Caen e do Dijon.



Num encontro entre duas equipas tranquilas, o Metz (14.º) e o Toulouse (11.º) empataram a um golo.