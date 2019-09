Mónaco, de Leonardo Jardim, empata em Estrasburgo e continua sem vencer

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 22:32 | Futebol Internacional

O ex-avançado do Sporting, emprestado ao Mónaco nesta janela de mercado pelos ingleses do Leicester, foi o autor dos dois golos dos monegascos, o primeiro aos 11 minutos, a inaugurar o marcador, e o segundo aos 40, um minuto depois de o Estrasburgo ter empatado, de penálti, por Kenny Lala.



Assim, o Mónaco, que somou até agora duas derrotas e dois empates, ainda não provou o sabor de uma vitória, razão pela qual é 19.º e penúltimo da classificação com dois pontos, tendo abaixo apenas o Dijon, que ainda não somou qualquer ponto.



Nos outros dois jogos de hoje da I Liga francesa, o Nice foi vencer ao terreno do Rennes e o Lille não evitou a derrota por 2-0 em Reims, apesar de contar com o concurso de três portugueses, os defesas José Fonte e Tiago Djaló, e o médio Renato Sanches, contratado ao Bayern Munique.