Mónaco de Leonardo Jardim goleia Lille por 4-0

Lusa 22 Set, 2017, 22:18 / atualizado em 22 Set, 2017, 22:19 | Futebol Internacional

Com João Moutinho e Rony Lopes no 'onze' inicial, o campeão francês em título adiantou-se no marcador aos 24 minutos, por Stevan Jovetic, com o argelino Rachid Ghezzal a ampliar a vantagem, aos 30 minutos.



O colombiano Radamel Falcao fixou o resultado final, marcando aos 48 e 73 minutos, o segundo na conversão de uma grande penalidade.



A derrota coloca o Lille, no qual alinha o português Edgar Ié, na 17.ᵃ posição, em risco de ser relegado para os lugares de despromoção durante o fim de semana.



Antes, em jogo de abertura da sétima jornada, o Nice foi a Angers empatar com a equipa da casa 2-2.



O croata Mateo Pavlović e o camaronês Karl Brillant colocaram o Angers em vantagem, aos 12 e 34 minutos, mas aos 39 minutos Mario Balotelli acabaria por reduzir, na conversão de uma grande penalidade.



O resultado final foi fixado com um autogolo do costa marfinense Ismaël Traoré.



O Nice é sexto, com 10 pontos, enquanto o Angers ocupa o 11.° lugar.