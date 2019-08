Mónaco de Leonardo Jardim inicia campeonato com o Lyon

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Ago, 2019, 12:08 / atualizado em 01 Ago, 2019, 12:08 | Futebol Internacional

Os dois emblemas tiveram comportamentos muito diferentes na anterior época, com os monegascos, que tinham sido campeões em 2016/17, a lutarem pela permanência (17.º), e o Lyon, do guarda-redes Anthony Lopes, a terminar no terceiro lugar.



Leonardo Jardim chegou a deixar a equipa do Principado, na qual foi substituído pelo ex-jogador Thierry Henry, mas a situação ainda se agravou, e o treinador português acabou por regressar no final de janeiro.



No Mónaco continua Gelson Martins, agora a título definitivo e após um empréstimo inicial do Atlético de Madrid, bem como Rony Lopes, enquanto Gil Dias regressou após empréstimo aos gregos ao Nottingham Forest, e, depois, ao Olympiacos.



Paulo Sousa e André Villas-Boas



Em 10 de agosto, um sábado, entram em cena mais dois treinadores portugueses, nomeadamente Paulo Sousa, que chegou ao Bordéus em março da última época, e André Villas-Boas, que se estreia no Marselha.O Bordéus visita o Angers (17h00), enquanto o Marselha, que tem o central Roland, recebe o Reims (14h30).O Lille, vice-campeão com os portugueses José Fonte, Edgar Ié, Xeka, Rui Fonte, e, provavelmente, sem Rafael Leão, que estará a caminho do AC Milan, joga em 11 de agosto, um domingo, em casa, face ao Nantes (12h00).O campeão Paris Saint-Germain recebe no mesmo dia o Nimes, numa edição do campeonato em que os promovidos da 'Ligue 2' são Metz e Brest, que defrontam Estrasburgo e Toulouse, respetivamente.