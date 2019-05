Mónaco, de Leonardo Jardim, perde em Nimes e fica com manutenção em risco

Lusa Comentários 11 Mai, 2019, 22:17 | Futebol Internacional

Um golo de Ripart, logo aos nove minutos, foi suficiente para dar a vitória ao oitavo classificado do campeonato, perante uma equipa monegasca que teve os portugueses Adrien Silva, Gelson Martins (saiu aos 89) e Rony Lopes (saiu aos 83) como titulares.



A equipa de Leonardo Jardim é 17.ª, com 33 pontos, os mesmos do Caen, que hoje venceu em casa o Reims e igualou a formação do Principado, sendo que o 18.º posto leva a um ‘play-off’ para evitar a descida.



Abaixo, o 19.º classificado Dijon também venceu, por 2-1, na receção ao Estrasburgo, e chegou aos 31 pontos, ‘ameaçando’ a manutenção do Mónaco, que não vence há sete jornadas (três empates e quatro derrotas), desde 15 de março (1-0 ao Lille).



Nos outros jogos, o Nice não conseguiu igualar o Marselha no sexto lugar, ao empatar em casa com o Nantes, que é 10.º, enquanto Amiens e Toulouse empataram a zero e ainda não estão livres da possibilidade de descida de divisão.



No primeiro jogo do dia, o já campeão Paris Saint-Germain venceu em casa do Angers por 2-1, com Neymar a marcar um e assistir o segundo, de Di María, na última partida antes de cumprir uma suspensão de três jogos.



No domingo, o Lille pode confirmar matematicamente o segundo lugar, se vencer na receção ao Bordéus, de Paulo Sousa, que é 14.º com 38 pontos, enquanto o Lyon, terceiro classificado, visita o sexto Marselha.