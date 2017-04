Mónaco de Leonardo Jardim vence Toulouse por 3-1 e segura liderança da ´Ligue 1´

Lusa 29 Abr, 2017, 18:38 | Futebol Internacional

A jogarem em casa, os monegascos viram-se em desvantagem no arranque da segunda parte, quando o Sueco Ola Toivonen marcou aos 46 minutos para o Toulouse.



O clube monegasco, que recebe na quarta feira a Juventus para a primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões, inverteu de forma categórica o rumo dos acontecimentos.



Assistido por João Moutinho, o Polaco Kamil Glik fez o primeiro para o Mónaco, aos 49 minutos, com Bernardo Silva a assistir Kylian Mbappé, que deu a volta ao marcador aos 64 minutos.



Aos 75 minutos, Thomas Lemar sentenciou a partida a favor do Mónaco.



A vitória deixa o Mónaco com 83 pontos, mais três que o Paris Saint Germain, que no domingo mede forças com o Nice, terceiro classificado da 'Ligue 1'.



Na sexta feira, em jogo inaugural 35.? jornada, o Lyon bateu o Angers por 2-1 e recuperou o quarto lugar no campeonato francês.



A formação de Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, chegou aos 2-0 na primeira parte, com golos de Valbuena, aos 17, e Fekir, aos 41. O Angers ainda 'assustou', com o senegalês N'Doye a reduzir, aos 49, mas a vantagem do visitante aguentou-se até ao fim.