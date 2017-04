Mónaco, em `poupanças` eliminado da Taça de França pelo PSG

Lusa 26 Abr, 2017, 22:36 | Futebol Internacional

A jogar sem quase nenhum dos habituais titulares – casos de Bernardo Silva, João Moutinho, Falcão, Sidibé, Mendy, Glik, Jemerson, Bakayoko ou Kylian Mbapé –, a equipa comandada por Leonardo Jardim começou a sofrer cedo perante um PSG que não fez poupanças, quando Julian Draxler inaugurou o marcador aos 26 minutos.



Ainda na primeira parte, Edison Cavani ampliaria o marcador, aos 31 minutos, assistido por Angel di Maria.



As já ténues esperanças da equipa monegasca na competição goraram-se em apenas dois minutos, primeiro com um autogolo de Safwan Mbaé, aos 50 minutos, depois por Blaise Matuidi, aos 52 minutos.



Antes do apito final, o brasileiro Marquinhos ainda teve tempo para consumar a goleada, aos 90 minutos, assistido por Matuidi, numa altura em que Gonçalo Guedes já estava em campo.



O Mónaco lidera o campeonato francês de futebol, em igualdade pontual com o PSG, e mantém-se na Liga dos Campeões, recebendo a italiana Juventus a 03 de maio na primeira mão das meias finais da competição.



O PSG vai defrontar o Angers na final da competição.