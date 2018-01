Mónaco empata com Nice e perde segundo lugar

Mário Aleixo - RTP 17 Jan, 2018, 08:08 / atualizado em 17 Jan, 2018, 08:08 | Futebol Internacional

Com a igualdade resgatada já nos descontos em livre rápido que terminou com remate de Falcao, o Mónaco, que contou com João Moutinho a tempo inteiro e Rony Lopes a entrar aos 69, perdeu o segundo lugar para o Marselha, que horas antes bateu o Estrasburgo por 2-0.



Diakhaby (33') colocou o Mónaco na frente, concluindo um ataque rápido, mas o avançado italiano Balotelli igualou aos 47, parecendo desviar, com o braço, o defesa polaco Glick.



Mais tarde, aos 68 minutos, teve alguma sorte quando rematou, pois a bola ainda tabelou em Raggi e desviou, enganando o guarda-redes.



Aos 90+2, o ex-portista Falcao, que realizou apenas o seu primeiro jogo em 2018, regressado de lesão, evitou males maiores.



Com este resultado, o Mónaco soma 43 pontos -- esta quarta-feira o Lyon, que tem 42, visita o Guigamp -, enquanto o Marselha contabiliza agora 44, a nove do líder Paris Saint-Germain, que recebe o Dijon.

Outras incidências

Quando Germain (72') falhou um penálti, o Marselha desperdiçou oportunidade de se adiantar frente ao Estrasburgo, mas os suplentes camaronês N'Jie (79) e Payet (87) ilibaram o seu companheiro, permitindo o triunfo 2-0.



O Caen deve agradecer ao central Paul Baysse, do Bordéus, a agressão na área que valeu penálti que o croata Ivan Santini (89) converteu em casa do rival.



Aos 90+4, na desesperada tentativa de ainda recuperar, o guarda-redes avançou no terreno e assim permitiu a Ronny Rodelin um golo fácil, ainda do seu meio-campo, com a baliza deserta.



O Caen igualou provisoriamente o Montpellier no oitavo lugar, com 27 pontos, enquanto o Bordéus é 13º, com 23.