Mónaco oficializa venda ao Olympiacos do Internacional português Gelson Martins

O futebolista internacional português Gelson Martins vai trocar o Mónaco, com o qual acabava contrato em junho de 2024, pelo Olympiacos, oficializou hoje o clube monegasco do campeonato francês de futebol.

Gelson Martins, formado no Sporting, estava no Mónaco desde janeiro de 2019, altura em que os gauleses contrataram o extremo luso ao Atlético de Madrid, primeiro por empréstimo e seis meses depois a título definitivo, a troco de 30 milhões de euros.



O jogador de 28 anos disputou 129 jogos pelo Mónaco, somando 16 golos e 14 assistências.



Pela aquisição do jogador português, que conta 21 internacionalizações 'AA', entre 07 de outubro de 2016 e 10 de setembro de 2018, o Oympiacos pagou três milhões de euros.