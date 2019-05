Mónaco perde em casa com Saint-Étienne e `complica` final de época

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 20:07 | Futebol Internacional

A três jornadas do final do campeonato gaulês, a equipa treinada por Leonardo Jardim aumentou para seis a sequência de jogos sem ganhar e tem já o antepenúltimo, o Caen, à distância de três pontos. Se ‘escorregar’ mais um lugar, terá de ir ao ‘play-off’ de subida e descida.



Três portugueses alinharam pela formação monegasca, Rony Lopes, Adrien Silva e Gelson Martins, destacando-se este, que marcou aos 18 minutos e assistiu aos 90+2 para o golo do brasileiro Carlos.



Dois golos da equipa da casa que não chegaram para nada, já que o Saint-Étienne, atual terceiro da prova, respondeu com três, finalizados por Ballo (autogolo aos 59), Cabella (71) e Nordin (80).



Também hoje, o Montpellier empatou com o Amiens (1-1) e atrasou-se na luta pelo quarto lugar, último de acesso às competições europeias no campeonato francês.



Pedro Mendes foi titular no Montpellier, equipa que ficou em desvantagem aos 66 minutos, golo de Stiven Mendoza. Ainda viria a empatar, por Mollet, aos 81, insuficiente para evitar a perda de pontos.



Em quarto lugar está o Lyon - que joga mais logo com o segundo, o Lille - com 62 pontos, seguindo-se em quinto e sexto, a sete pontos, Montpellier e Marselha.



Se o Lyon vencer hoje, garante a ida à Liga Europa, pelo menos, e passa à frente do Saint-Étienne, que também está com 62 pontos.



Nos outros jogos do dia, o Nantes ganhou por 3-0 na receção ao Dijon e Toulouse e Rennes empataram, 2-2.