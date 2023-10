Mónaco recupera liderança da Ligue1

No estádio Louis II, o Metz chegou cedo à vantagem pelo senegalês Lamine Câmara, aos quatro minutos, mas o russo Aleksandr Golovin validou a conquista dos três pontos para a formação monegasca com golos aos 42 e 55.



O Mónaco, primeiro classificado, passa a somar 20 pontos, seguido de perto pelo Nice, segundo, com 19, e do bicampeão Paris Saint-Germain, terceiro, com 18, enquanto o Metz, que somou a quarta derrota consecutiva, é 16.º, com oito.



O Lille, orientado pelo português Paulo Fonseca, ganhou em casa ao Brest, por 1-0, e ascendeu do sétimo ao quarto posto, agora com 15 pontos, ultrapassando o seu adversário do hoje (embora em igualdade pontual), Reims e Marselha.



O único golo do jogo surgiu cedo, aos seis minutos, por intermédio do médio turco Yusuf Yazici, e bastou para o Lille - com os lusos Tiago Santos no banco e Tiago Djaló de fora por lesão - garantir os três pontos.



Toulouse e Reims empataram 1-1, com os visitantes a chegar à vantagem pelo marroquino Amir Richardson, aos 48 minutos, e os donos do terreno a empatar pelo neerlandês Thijs Dallinga, aos 51.



O Reims falhou assim a aproximação aos primeiros classificados e segue na sexta posição, com 14 pontos, enquanto o Toulouse é 10.º, com 11, em igualdade com o Rennes (nono).



O Lorient venceu por 2-1 na receção ao Rennes, com golos de Warmed Omari, aos quatro minutos na própria baliza, e Souleymane Touré, aos 45+1, tendo Ludovic Blas marcado o golo dos visitantes aos 21.



Com este triunfo, o Lorient segue na 12.ª posição, com 10 pontos, tal como Le Havre (11.º) e Estrasburgo (13.º), enquanto o Rennes é nono, com 11, em igualdade pontual com o Toulouse (10.º).



O Nantes venceu em casa por 2-0 o Montpellier, com golos de Florent Mollet, aos 44 minutos, e Kader Bamba, aos 74, e segue na sétima posição, com 14 pontos, os mesmos do Reims (sexto). O Montpellier é 14.º, com nove.



Na fuga ao último lugar, o Clermont venceu por 2-1 em casa do Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, com golos do austríaco Muhammed Chan, aos 10 minutos, e Yohan Magnin, aos 35. O Lyon reduziu com um autogolo de Florent Ogier, aos 52 minutos.



O primeiro triunfo do CLermont na Ligue 1 permitiu-lhe fugir do último lugar e ascender ao 17.º posto, com cinco pontos, endossando a lanterna-vermelha ao Lyon, último, com três e ainda sem qualquer triunfo.