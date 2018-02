Mónaco segura segundo lugar em França com vitória sobre Dijon

Lusa 16 Fev, 2018, 22:33 | Futebol Internacional

No arranque da 26.ª jornada, o Dijon acabou por ser 'presa fácil' para o ainda campeão gaulês, que com esta goleada chega aos 56 pontos na prova, longe do primeiro, o 'milionário' Paris Saint-Germain (PSG), que já está com 65 pontos, mas a defender bem o segundo lugar dos 'interesses' de Marselha (53 pontos) e Lyon (48).



Leonardo Jardim passa por uma fase boa e vê o seu Mónaco continuar quase invicto em casa, já que só perdeu para o PSG. Tem agora 11 vitórias, dois empates e uma derrota. A série mais recente do clube é especialmente interessante, já que, em 15 jogos, em todas as competições, só averbou uma derrota, em Lyon.



No Estádio Luís II, a noite até começou com sinal preocupante para os monegascos (com João Moutinho a titular), já que Stevan Jovetic sofreu uma contratura no aquecimento e 'forçou' uma troca de última hora.



Entrou para o seu lugar o senegalês Keita Baldé, ex-Lazio, que viria a ser importante na partida, com o golo que apontou ao minuto 13, a passe de Djibril Sibidé.



O Dijon fraquejou de forma muito evidente na parte final, sobretudo a partir do momento em que o brasileiro Fabinho elevou para 2-0, aos 69 minutos, de grande penalidade.



Não estava fechado o marcador e Rony Lopes (entrado no jogo aos 61 minutos) fez o 3-0 aos 87, de recarga numa jogada ofensiva do ataque do principado.



Aos 90+2, foi a vez de Kamil Glik 'faturar', para uns motivadores 4-0 que relançam o Mónaco na provas nacionais, em que ainda está envolvido. A Liga dos Campeões é que correu mal, nem sequer conseguindo a 'queda' para a Liga Europa.