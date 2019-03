Mónaco sofre primeira derrota desde o regresso do técnico Leonardo Jardim

Lusa Comentários 31 Mar, 2019, 17:55 | Futebol Internacional

Com os internacionais lusos Gelson Martins e Rony Lopes de início, mas sem Adrien Silva, castigado, o Mónaco cedeu perante o 18.º e antepenúltimo colocado, que não vencia há 11 partidas, por culpa de um golo de Enzo Crivelli, aos 23 minutos.



O conjunto do Principado, que ocupa a 16.ª posição, com 30 pontos, ainda não tinha sido derrotado desde que Leonardo Jardim voltou ao clube, no final de janeiro, para substituir Thierry Henry.



Nos oito encontros anteriores, o Mónaco averbou quatro vitórias e três empates na ‘Ligue 1’, além de uma outra igualdade na Taça da Liga, que terminou com a eliminação dos monegascos, no desempate por grandes penalidades.



Já o Bordéus, orientado por Paulo Sousa, não saiu de um ‘nulo’ na visita ao Amiens, naquele que foi o segundo empate do técnico português no mesmo número de jogos à frente dos ‘girondinos’, que continuam no 13.º lugar, com 35 pontos.



Na outra partida do dia, o Nice voltou aos triunfos no campeonato, batendo por 1-0 o lanterna-vermelha Dijon, com um tento de Pierre Lees Melou, aos 60 minutos.