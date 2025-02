Mónaco vence Auxerre com ‘hat-trick’ do reforço dinamarquês Mika Biereth

Com um ‘hat-trick’ do dinamarquês Mika Biereth, o Mónaco, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu o Auxerre por 4-2 e igualou, à condição, o Marselha no segundo lugar da Liga francesa de futebol.

Em desafio da 20.ª jornada, o jovem de 21 anos contratado no mercado de inverno aos austríacos do Sturm Graz ‘resolveu’ em apenas sete minutos, ao marcar aos 58, 63 e 65 minutos, quando, ao intervalo, o resultado era de 2-1 a favor do Auxerre.



O Mónaco soma agora os mesmos 37 pontos do Marselha, que, no domingo, recebe o Lyon, que contratou recentemente o treinador português Paulo Fonseca, ambos a 13 pontos do líder Paris Saint-Germain, que foi vencer a Brest, por expressivos 5-2.



Os monegascos recebem o Benfica em 12 de fevereiro, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, deslocando-se à Luz na semana seguinte para a segunda mão.



Horas antes, o Paris Saint-Germain impôs-se, por 5-2, na visita ao Brest, com quem vai discutir, nas próximas semanas, um lugar nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, com um ‘hat-trick’ de Dembele, seguido de um 'bis' de Gonçalo Ramos, que entrou aos 66 minutos, em desafio em que Vitinha e Nuno Mendes foram titulares nos parisienses.