Mónaco vence Bordéus por 2-0 com assistência de Moutinho

Lusa 28 Out, 2017, 18:22 | Futebol Internacional

Depois de um período conturbado, os monegascos voltaram a demonstrar a qualidade inerente ao campeão em título, somando o segundo triunfo consecutivo no campeonato e segurando o segundo lugar, a quatro pontos do líder Paris Saint-Germain.



No estádio Matmut-Atlantique, em Bordéus, o empate inicial só se desfez após o intervalo, com o português João Moutinho a assistir, de cabeça, o senegalês Keita Baldé para o primeiro golo, aos 57 minutos.



O triunfo dos visitantes, que contaram também com o luso Rony Lopes entre os titulares, foi confirmado aos 65 minutos, por intermédio do francês Thomas Lemar.



Com os três pontos conquistados hoje, o Mónaco, orientado pelo técnico português Leonardo Jardim e adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, mantém-se no segundo lugar, com 25 pontos, menos quatro do que o PSG, enquanto o Bordéus é sétimo, com 16.