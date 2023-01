Mónaco vence Brest e é quarto da liga francesa

No Estádio Louis II, no Mónaco, o russo Aleksandr Golovin marcou aos 54 minutos o golo que garantiu o triunfo da equipa da casa, na qual o português Gelson Martins entrou aos 70 minutos, para o lugar do senegalês Diatta.



Os monegascos somam 33 pontos, mais dois do que o Rennes, que só joga esta segunda-feira, enquanto o Brest, do português Mathias Pereira Lage – substituiu o ex-Sporting Islam Slimani aos 70 minutos -, está em zona de despromoção, no 17.º lugar, com 13.