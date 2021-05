Mónaco vence e recupera terceiro lugar, Rony Lopes marca em triunfo do Nice

Na frente, os monegascos precisavam de vencer para regressarem ao terceiro posto, o último de acesso à qualificação para a Liga dos Campeões, tendo em conta que o Lyon tinha no sábado vencido, com uma goleada, o Lorient (4-1).



Em Reims, foi um Mónaco de ‘serviços mínimos’, com a equipa de Nico Kovac a vencer com um golo solitário do médio belga Eliot Matazo, substituído aos 65 minutos pelo extremo português Gelson Martins.



O triunfo recoloca o Mónaco na terceira posição, a cinco pontos do líder Lille, e a um do Paris Saint-Germain, segundo classificado e que ainda hoje defronta fora o Rennes, também em jogo da 36.ª jornada, a antepenúltima da competição.



Em outros jogos da tarde, o extremo Rony Lopes, emprestado pelo Sevilha, marcou na vitória diante do Brest, por 3-2, num jogo em que Nice ficou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Lees Melou aos 52 minutos e quando perdia por 2-1.



Ainda assim, a equipa de Rony Lopes, que tinha marcado aos 38 minutos, deu a ‘cambalhota’ no marcador, com golos de Boudaoui (61) e Kamara (89).



Em outros jogos, o Marselha continuou a mostrar ser um clube em crise e longe das suas melhores épocas, com a equipa a somar a 10.ª derrota da época, em casa do Saint-Etienne, e que, a duas jornadas do final, o deixa em ‘risco’ europeu.



O Marselha é quinto, no último lugar de acesso às competições europeias, mas com os mesmos pontos de Lens (sexto) e apenas mais dois do que o Rennes (sétimo).



Na fuga à descida e quando o Dijon é o único já despromovido, o Nimes teve importante vitória hoje na visita ao Metz (3-0), embora a equipa ainda esteja na 19.ª posição, de descida direta à ‘Ligue 2’.



Também o Nantes (18.º) teve importante vitória na ronda, no sábado com o Bordéus, em contraponto com Lorient (17.º), frente ao Lyon, ou o Estrasburgo (16.º), já hoje com o Montpellier, com derrotas que os deixam ainda sob ameaça nas contas da descida.



A jornada encerra hoje com a visita do campeão Paris Saint-Germain (segundo) ao Rennes (sétimo), com os parisienses obrigados a vencer para manterem a pressão no líder Lille, que tem mais quatro pontos.