Mónaco vence Lyon com golos lusos de Gelson e Rony Lopes

Revitalizado pela ‘vitamina’ lusa - o português Adrien Silva também foi titular -, a quase moribunda equipa monegasca continua sem perder na liga desde o regresso de Leonardo Jardim e somou o seu terceiro triunfo em quatro jogos.



Gelson Martins, autor do primeiro golo, aos 18 minutos, é um dos jogadores em destaque, uma vez que soma três partidas consecutivas a marcar, depois de inaugurar o marcador no empate a 2-2 com o Montpellier e do triunfo por 1-0 frente ao Nantes.



O segundo golo do Mónaco, que continua a sua escalada na tabela classificativa – é agora 16.º com 25 pontos –, afastando-se da zona de despromoção, foi alcançado por Rony Lopes, aos 27 minutos.



O Lyon, que perdeu terreno para o Lille, segundo posicionado, com 51 pontos, segue na terceira posição, com 46 pontos, agora ao alcance do Saint-Étienne, quarto, com 43.



O Marselha, com o português Rolando no banco, empatou 1-1 em casa do Rennes e caiu para o quinto posto da tabela classificativa, com 41 pontos.



O Rennes, que ascendeu do 11.º ao nono lugar, com 37 pontos, chegou à vantagem por Benjamin André, aos sete minutos, mas o Marselha empatou por Valère Germain, aos 56.



Empatados a 38 pontos à partida para a 26.ª jornada, o Reims venceu por 4-2 em casa do Montpellier e trocou de posição na tabela classificativa com o seu adversário, ascendendo do sétimo ao sexto lugar.



O Montpellier marcou primeiro por Daniel Congré, aos seis minutos, mas o Reims deu a volta ao marcador por Rémi Ondin, aos 27, e pelo kosovar Arber Zeneli, aos 47, na conversão de uma grande penalidade.



Depois de Gaetan Laborde ter empatado aos 55 minutos, o Reims sentenciou a partida e a conquista dos três pontos com novo golo de Rémi Ondin, aos 78, e do argentino Pablo Chavarría, aos 88.



O Nantes venceu em casa por 1-0 o Bordéus, com o único golo apontado por Nicolas Pallois, aos 51 minutos, e encurtou a diferença pontual para o seu adversário na tabela classificativa.



O Bordéus manteve o 13.º lugar, com os mesmos 32 pontos com que iniciou a jornada, mas viu aproximar o Nantes, que segue no 14.º posto, mas agora com 30.



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, Toulouse e Caen empataram 1-1 e atrasaram-se mutuamente no amealhar de pontos preciosos.



O Caen marcou primeiro por Enzo Crivelli, aos 45+3 minutos, e o Toulouse empatou pelo costa-marfinense Max-Alain Gradel, aos 90+1.



Com o ponto conquistado, o Caen ascendeu do 19.º ao 18.º lugar, com 20 pontos, mantendo-se na zona de despromoção, enquanto o Toulouse manteve o 15.º lugar, agora com 28.