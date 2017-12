Mónaco vence Troyes por 3-2 depois de ter estado a perder por dois golos

Lusa 09 Dez, 2017, 21:51 / atualizado em 09 Dez, 2017, 21:52 | Futebol Internacional

Confirmado o afastamento da UEFA quarta-feira frente ao FC Porto (5-2), no Dragão, o campeão Mónaco foi obrigado a puxar pelos galões na receção ao Troyes, que se colocou em vantagem com dois golos do coreano Suk Hyun-Jun, emprestado pelos 'dragões'. aos 25 e 50 minutos.



A formação monegasca contou com um autogolo de Mathieu Deplagne, aos 70 minutos, para reduzir a desvantagem e deu a volta por completo ao resultado com dois golos do argentino Guido Carrillo, aos 85 -- a passe de João Moutinho -- e aos 88.



Com os três pontos somados, o Mónaco, que apresentou ainda Rony Lopes na equipa inicial, assumiu o segundo lugar do campeonato gaulês, com 35, a nove do Paris Saint-Germain, e com mais três pontos e um jogo do que Lyon e Marselha, que só jogam domingo.



O PSG venceu por 3-1 o Lille, do português Edgar Ié, com golos do argentino Ángel Di Maria (1-0), aos 28 minutos, secundado pelo compatriota Javier Pastore (2-0), aos 49, e, já depois do holandês Anwar El Ghazi ter reduzido para 2-1, aos 86, por Mbappé (3-1), aos 90+3.



O Rennes, sexto classificado, esteve a perder em casa do lanterna-vermelha Metz, que chegou à vantagem por Florent Mollet (1-0), aos 41 minutos, mas o congolês Firmin Mubele evitou danos maiores ao conseguir empatar 1-1, aos 86 minutos.



O Toulouse venceu o Caen, por 2-0, com golos de Damien da Silva, aos 61 minutos, na própria baliza, e do costa-marfinense Max-Alain Gradel, aos 74, na conversão de uma grande penalidade, e ascendeu acima da linha de despromoção, por troca com o Lille.



O Guingamp goleou na receção ao Dijon, por 4-0, com golos de Jimmy Briand, aos 37 minutos, Yannis Salibur, aos 40, Marcus Coco, aos 59, e Christophe Kerbrat, aos 66, e ascendeu provisoriamente ao nono lugar.



O Montpellier esteve a vencer em casa do Angers, com um golo do belga Ossac Mbenza, aos 51 minutos, mas a vantagem durou apenas cinco minutos, dado que o camaronês Toko Ekambi empatou aos 56, estabelecendo o resultado final.



A 17.ª jornada da Liga francesa prossegue no domingo com os jogos Amiens-Lyon, Nantes-Nice e Marselha-Saint-Étienne.