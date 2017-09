Mónaco volta a ser goleado pelo Nice quase um ano depois

Lusa 09 Set, 2017, 19:35 | Futebol Internacional

A equipa do Sul de França somava uma vitórias e três derrotas nas primeiras quatro jornadas e defrontava o Mónaco, que estava a protagonizar um grande início de campeonato, com quatro vitórias em outras tantas jornadas, a despeito das saídas de 'jogadores-chave' como Bakayoko, Mbappé, Bernardo Silva e Mendy.



O Mónaco somava, aliás, 16 triunfos consecutivos na 'Ligue 1', recorde da prova, e 24 jogos sem perder: a última derrota tinha acontecido o ano passado, mais precisamente a 18 de dezembro, na receção ao Lyon (1-3). Fora, o conjunto de Leonardo Jardim já não perdia desde 14 de outubro de 2016 (1-3 em Toulouse).



O Nice começou cedo a construir o triunfo robusto, logo aos seis minutos, pelo avançado italiano Mário Balotelli, na execução de um penálti, por falta cometido sobre o próprio, e aumentou a vantagem aos 18, por Alessane Plea, num lance típico de contra-ataque, através de um lançamento para as costas da defesa do Mónaco, a aproveitar o balanceamento ofensivo dos forasteiros.



Os restantes golos do Nice surgiram na segunda parte, aos 60 minutos, com Balotelli a 'bisar', e aos 85, pelo avançado camaronês Igniatus Ganago, que entrou a render o italiano, aos 74.



A propósito de Balotelli, de referir que também tinha 'bisado' há cerca de um ano, quando o Nice goleou o Mónaco em casa por 4-0, a 21 de setembro de 2016, para o campeonato.



Pela equipa do Mónaco, foram titulares dois portugueses, João Moutinho, que alinhou durante os 90 minutos, e Rony Lopes, que foi substituído ao intervalo pelo avançado argentino Guido Carrilo.



Com esta derrota, o Mónaco deixa o Paris Saint-Germain, que goleou na sexta-feira o Metz por 5-1, isolado na liderança, com 15 pontos, mais três do que a formação monegasca e mais seis do que o Bordéus, que ocupa o terceiro posto, enquanto o Nice subiu ao oitavo lugar, com seis.