Mönchengladbach aplica pesada multa a jogador que quebrou protocolo

O diretor desportivo do Borussia considerou que Embolo teve um comportamento “negligente e errado” após o jogo com o Estugarda, em 16 de janeiro, tendo “ignorado as regras que vigoram para todos os cidadãos na Alemanha e o protocolo da 'Bundesliga'".



“Desta forma, decidimos que ele terá de pagar uma pesada multa. Informámo-lo sobre esta decisão e ele aceitou a punição”, afirmou Max Eberl, em declarações divulgadas no site oficial do clube.



Embora o ‘Gladbach’ não tenha adiantado o valor da multa, a comunicação social germânica revela que Embolo vai ter pagar cerca de 200.000 euros pela transgressão.



Segundo a polícia alemã, o extremo suíço, de 23 anos, participou numa festa ilegal perto do lago Baldeneysee, a 60 quilómetros de Mönchengladbach, na qual estariam presentes 23 pessoas, sendo que nenhuma delas utilizava máscara ou respeitava o distanciamento social.



Nas redes sociais, Embolo negou que tenha participado em qualquer festa e assegurou que depois do jogo com o Estugarda foi “jantar com um amigo”. Ainda assim, admitiu que, “face ao atual contexto, foi um erro”.



O extremo helvético ficou de fora do jogo com o Werder Bremen, que se disputou três dias depois, tendo voltado às opções do técnico Marco Rose na passada sexta-feira, na vitória sobre o Borussia Dortmund (4-2).



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.140.687 mortos resultantes de mais de 99,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.