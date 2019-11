Mönchengladbach perde e vê Bayern aproximar-se da liderança da Liga alemã

A jogar fora, o Mönchengladbach permitiu ao União Berlim marcar aos 15 minutos e aos 90+2, por Ujah e Andersson, e viu reduzida de quatro para um a vantagem pontual em relação ao Bayern Munique, segundo da tabela.



Em Düsseldorf, os bávaros golearam o Fortuna por 4-0, com golos de Pavard (11) Tolisso (27) Gnabry (34) e Philippe Coutinho (70), e isolaram-se no segundo posto, no qual podem ter a companhia do Leipzig, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, que ainda hoje recebe o Colónia.



O Friburgo desperdiçou a oportunidade de também ficar a um ponto do líder, ao empatar 1-1 na visita ao Bayer Leverkusen, num jogo em que esteve em vantagem desde os cinco minutos, depois de um golo de Holer, e no qual a equipa da casa chegou ao empate aos 36, por Diaby.



Com o português Gonçalo Paciência a titular, o Eintracht Frankfurt, adversário do Vitória de Guimarães no Grupo F da Liga Europa, perdeu por 2-0 na receção ao Wolfsburgo.



Weghorst, aos 19 minutos, e o brasileiro João Victor, aos 65, marcaram os dois golos do Wolfsburgo, que jogou reduzido a 10 desde os 45 minutos, após a expulsão de Tisserand.



O Schalke 04 venceu por 2-1 no terreno do Werder Bremen e ascendeu provisoriamente ao quarto lugar, com 22 pontos, os mesmos que o Friburgo, podendo ambos ser ultrapassados ainda pelo Leipzig.