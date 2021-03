Monchengladbach sofre sexta derrota desde que treinador foi anunciado no Dortmund

Quando, em 15 de fevereiro, o Borussia Monchengladbach anunciou que Marco Rose iria rumar aos rivais no início da próxima temporada, a equipa ocupava o sétimo lugar da ‘Bundesliga’, com 33 pontos, a apenas seis dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.



Cerca de um mês volvido, o ‘Gladbach’ mantém os mesmos 33 pontos e caiu para o 10.º lugar do campeonato, depois de ter averbado quatro desaires seguidos na prova, aos quais se somam outros dois, na Liga dos Campeões, com o Manchester City, e na Taça da Alemanha, com o Borussia Dortmund.



A sexta derrota consecutiva na temporada (a sétima nos últimos oito jogos oficiais) aconteceu hoje em Augsburgo, onde a ‘história’ da partida poderia ter sido outra, caso Lars Stindl tivesse convertido uma grande penalidade na primeira parte.



A formação da casa acabou por se impor com golos de Ruben Vargas (52 minutos), Marco Richter (76) e André Hahn (89), sendo que, pelo meio, Florian Neuhaus ainda repôs a igualdade para os visitantes, aos 68.



Em vésperas de visitar o Manchester City, na segunda mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, o Borussia Monchengladbach pode ficar ainda mais longe dos lugares ‘europeus’ na Liga alemã, enquanto o Augsburgo segue no 13.º lugar, com 29 pontos.