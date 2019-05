Monterrey conquista Liga dos Campeões da CONCACAF pela quarta vez

Lusa Comentários 02 Mai, 2019, 13:43 | Futebol Internacional

O conjunto anfitrião, que na primeira mão tinha vencido por 1-0 no estádio do rival da cidade de Monterrey, inaugurou o marcador aos 25 minutos, através de uma grande penalidade concretizada pelo defesa argentino Nicolas Sánchez e os visitantes só restabeleceram o empate aos 85, por intermédio do avançado francês Gignac.



O Monterrey venceu a mais importante prova de clubes da CONCACAF pela quarta vez, reeditando os triunfos alcançados em 2011, 2012 e 2013, enquanto o Tigres continua sem erguer o troféu, apesar de ter atingido a final por três vezes nas últimas quatro temporadas.