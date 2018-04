Montpellier e Nice continuam na corrida à `Europa` na liga francesa

Lusa Comentários 01 Abr, 2018, 19:45 | Futebol Internacional

Ao bater o Caen por 3-1, na 31.? jornada, o Montpellier instalou-se no quinto posto, com 45 pontos, tantos quantos o Nice, sétimo, que foi a Troyes ganhar por 2-0. Entre ambos está o Rennes, sexto, com os mesmos pontos, que pode adiantar-se de novo quando acertar calendário da quarta-feira, perante o campeão Mónaco.



O atacante costa-marfinense Giovanni Sio foi a 'estrela' da vitória do Montpellier, que vinha de cinco empates seguidos, ao marcar por duas vezes, aos 21 e 53 minutos, enquanto o tunisino Ellyes Skhiri fez o 2-0, aos 23. O croata Ivan Santini ainda reduziu a diferença, aos 88.



O Nice cumpriu também no terreno do Troyes, derrotando a equipa local por 2-0, com um bis de Alassane Plea, que marcou aos 16 e 83 minutos.



O Saint-Etienne venceu no reduto do Nantes, por 3-0, e colocou-se a dois pontos do oitavo lugar, ocupado pelo rival de hoje, que se atrasou na luta 'europeia'. Mathieu Debuchy abriu a contagem, aos 17 minutos, com o médio Remy Cabella a 'bisar' aos 54 e 63.



O Guingamp, com Pedro Rebocho no 'onze', recebeu e bateu o Bordéus por 2-1, após três derrotas seguidas, e subiu ao décimo lugar, em igualdade com o Dijon (11.º), passando os 'girondinos', que caíram para 12.º.



Na luta pela manutenção, o Amiens foi a Lille vencer por 1-0, subindo ao 15.º lugar, e 'afundou' ainda mais a equipa de Edgar Ié no penúltimo posto.



Já o Estrasburgo (16.º) e o Metz, 20.º e último classificado, empataram 2-2 numa partida em que as duas equipas acabaram reduzidas a dez unidades.



Mais tarde, o Lyon, quarto classificado, recebe o Toulouse, 17.º, e tenta não deixar escapar o Marselha, que no sábado venceu em Dijon (3-1) e ocupa o terceiro lugar com mais cinco pontos (62 contra 57) -- em causa está a presença da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



Na frente, o 'inalcançável' Paris Saint-Germain soma 83 pontos, mais 17 do que o Mónaco, frente ao qual conquistou no sábado a Taça da Liga francesa com uma vitória por 3-0.