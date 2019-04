Montpellier inflige quarta derrota ao PSG e entra na discussão por lugar europeu

Lusa Comentários 30 Abr, 2019, 21:22 / atualizado em 30 Abr, 2019, 21:23 | Futebol Internacional

O mérito do triunfo do Montpellier é indiscutível, ao dar a volta a duas desvantagens no marcador, que abriu logo aos 12 minutos para o PSG com um autogolo do defesa camaronês Oyongo Ambroise, na tentativa de cortar um cruzamento do ataque parisiense.



Volvidos nove minutos, aos 21, foi a vez da defesa do PSG retribuir o ‘brinde’ de Oyongo, com o central Presnel Kimpembe a fazer um autogolo que repôs a igualdade, só desfeita já na segunda parte, aos 62, pelo argentino Angel Di Maria, também a aproveitar uma fífia da defesa da casa.



Mesmo a perder pela segunda vez, o Montpellier nunca ‘atirou a toalha ao chão’ e os seus esforços foram premiados ao minuto 80, quando Andy Delort restabeleceu o empate, ao marcar o segundo golo da sua equipa.



O Montpellier ainda chegaria à vitória aos 85 minutos, graças a um golo do avançado senegalês Souleymane Camara, que entrara em campo dois minutos antes a render Andy Delort, e que aproveitou mais uma fífia defensiva do PSG, desta vez protagonizada pelo médio argentino Leandro Paredes.



Pela equipa da casa alinhou o central e internacional português Pedro Mendes, que foi um dos melhores em campo.



Com esta vitória, o Montpellier subiu ao quinto lugar, com 54 pontos, a cinco do Saint-Étienne, que é quarto, com 59, que dá acesso à Liga Europa, enquanto o PSG, que renovou o título na 33.ª jornada, mantém um confortável avanço de 16 pontos sobre o Lille, segundo, e de 22 sobre o Lyon, terceiro.