Monza afasta Udinese da Taça de Itália

Em Udine, foram os visitantes que se adiantaram no marcador, em cima do intervalo, por Valoti (45 minutos), mas, no arranque do segundo tempo, aos 49, Beto assistiu o argentino Nehuen Pérez para a igualdade.O mesmo Pérez voltou a marcar, aos 68, já depois de Beto ter sido substituído pelo espanhol Gerard Delofeu, porém, o Monza reagiu e chegou à vitória com golos de Molina e Patagna - que tinham sido lançados em jogo poucos minutos antes -, aos 70 e 72, respetivamente.Na outra partida do dia, o Spezia bateu o Brescia, com um "bis" do avançado esloveno Strelec (20 e 86), que foi assistido pelo português Leandro Sanca no primeiro golo, e um tento de Daniele Verde (50), enquanto Moreo marcou o tento de honra dos forasteiros, já aos 90+3.