Morata confiante na continuidade de Ronaldo na Juventus

“Vejo o Cristiano bem, embora seja verdade que quando um jogador está acostumado a ganhar a Liga dos Campeões e numa temporada nem chega aos quartos de final, é difícil. Mas, ainda temos objetivos pela frente, a temporada ainda não acabou e é nisso que temos que pensar”, afirmou Morata.



Em conferência de imprensa, ao serviço da seleção espanhola, que na quinta-feira recebe a Grécia, no arranque da qualificação para o Mundial2022, o avançado, de 28 anos, confessou que espera continuar a atuar ao lado de Ronaldo na próxima época.



“Não falo muito com ele sobre o futuro, apenas falamos sobre movimentos e o que fazer nos jogos. Na vida tudo pode acontecer, mas espero que ele fique. Ronaldo é uma grande pessoa, admiro a sua carreira e espero continuar a jogar com ele no próximo ano”, disse.



Formado no Real Madrid, Morata explicou que teve que alterar a sua forma de jogar desde que regressou esta temporada a Turim, passando a ter um papel de apoio ao avançado português.



“É totalmente diferente jogar com o Cristiano. Tive que me adaptar a muitas coisas e por isso bati o meu recorde de assistências esta época. Dou mais a marcar golos do que marco e faço isso com prazer", concluiu.



O vice-presidente da Juventus, Pavel Nedved, foi mais perentório e considerou que Cristiano Ronaldo é “intocável” e que vai cumprir até ao fim o contrato, que termina em junho de 2022.



“Cristiano é intocável. Tem contrato e vai ficar. Depois disso, logo veremos. Tanto a nível técnico como de imagem levou-nos para o Olimpo do futebol. Não se lhe pode apontar nada. Marcou mais de 100 golos em 120 jogos e liderou-nos na Liga dos Campeões”, afirmou o antigo jogador checo, em declarações à DAZN, uma plataforma de streaming global dedicada ao desporto.



Após a eliminação da Juventus frente ao FC Porto, nos oitavos de final da ‘Champions’, Ronaldo, que ficou em ‘branco’ nessa eliminatória, foi muito criticado em Itália e a imprensa desportiva tem noticiado que o português poderá abandonar o clube de Turim no final da temporada, apontado um possível regresso ao Real Madrid.