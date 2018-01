Morreu Azeglio Vicini antigo selecionador italiano

Mário Aleixo - RTP 31 Jan, 2018, 11:12 / atualizado em 31 Jan, 2018, 11:12 | Futebol Internacional

Vicini, enquanto jogador representou a Sampdoria e o Brescia, orientou, além da seleção principal, as equipas italianas de sub-23 e esperanças.



Azeglio Vicini assumiu o cargo de selecionador após o Mundial de 1986, substituindo Enzo Bearzot, e manteve-se no cargo até 1991, quando Arrigo Sachi assumiu o cargo.



Durante o Mundial de 1990, disputado em Itália, a seleção italiana foi afastada nas meias-finais pela Argentina, no desempate por grandes penalidades (4-3), impondo-se depois à Inglaterra, por 2-1, no jogo para atribuição do terceiro lugar.