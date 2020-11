Morreu Diego Armando Maradona, lenda do futebol mundial

Completou 60 anos no dia 30 de outubro e havia sido notícia devido a uma operação à cabeça nas últimas semanas. A imprensa argentina avançou e o agente do antigo jogador e treinador confirmou que Diego Armando Maradona morreu, enquanto estava na sua habitação.





É considerado um dos melhores jogadores da história do futebol, muitos consideram-no o melhor de sempre. Uma figura controversa e carismática que deixou uma marca indelével dentro das quatro linhas e fora delas. Atualmente era treinador, estando no comando técnico do Gimnásia.





Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020



Nas redes sociais são muitas as reações à partida do antigo jogador. A Federação argentina de futebol despediu-se de 'D10S', tal como Pelé, lenda brasileira do futebol. "Certamente, um dia vamos jogar juntos no céu". O Nápoles, equipa onde Maradona se celebrizou, lamentou a perda de um ícone do clube e de uma cidade.





O governo da Argentina anunciou que vão ser decretados três dias de luto nacional pela morte de Maradona.