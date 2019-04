Morreu Ivor Broadis, o mais velho internacional inglês de futebol aos 96 anos

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 16:37 | Futebol Internacional

“Infelizmente, morreu na sexta-feira à noite”, indicou o Newcastle, que juntamente com Carlisle United, Sunderland, Manchester City, e os escoceses do Queen of South, fez parte da carreira de futebolista de Broadis.



O antigo jogador, que esteve no Mundial1954, na Suíça, era também veterano da segunda guerra mundial, na qual servia na Força Aérea Britânica.



Pela seleção, Ivor Broadis disputou 14 jogos e marcou oito golos, dois deles diante da Bélgica num empate 4-4 no Mundial1954.