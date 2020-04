Morreu o antigo futebolista e comentador Michael Robinson

“É com tremenda tristeza que comunicamos o falecimento de Michael. Deixa-nos um grande vazio, mas também incontáveis recordações, cheias do mesmo amor que mostrou connosco. Estaremos eternamente gratos por ter feito tão feliz este homem, que nunca caminhou sozinho. Obrigado”, lê-se na página oficial de Robinson na rede social.



Nascido em Leicester, em 12 de julho de 1958, o antigo avançado anunciou em 17 de dezembro de 2018 que sofria de “um melanoma avançado com metástase”, mas continuou a sua atividade como apresentador e comentador em canais televisivos espanhóis.



Robinson alinhou em clubes como Preston North End, Manchester City, Brighton, Liverpool, Queens Park Rangers e Osasuna, entre 1975 e 1989, tendo vestido a camisola da Irlanda em 24 ocasiões e marcado quatro golos pela seleção.



Conta três títulos no historial, todos conquistados em 1983/84, ao serviço do Liverpool, casos da Taça dos Clubes Campeões Europeus, da Liga inglesa e da Taça da Liga inglesa.