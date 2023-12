Morreu "Totonno" histórico futebolista do Nápoles

Juliano atuou no emblema napolitano durante 17 anos (1961 a 1978), 12 deles como capitão de equipa, somando um total de 394 partidas disputadas e 24 golos marcados. Jogou ainda uma época no Bolonha antes de terminar a carreira, em 1978/79.Pelo conjunto de Nápoles, conquistou duas taças de Itália (1962 e 1976) e pela seleção italiana jogou 18 partidas, conquistou o Europeu de 1968 e foi vice-campeão do mundo em 1970, no México, em que a Itália foi derrotada na final pelo Brasil.Após terminar a sua carreira como profissional, Antonio Juliano passou a fazer parte da estrutura diretiva do Nápoles, participando na contratação do argentino Diego Maradona em 1984.", lê-se no comunicado do clube, no site oficial.O antigo internacional italiano sofria há várias semanas de problemas de saúde e encontrava-se sob vigilância médica.