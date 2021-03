Morreu Zlatko Kranjcar ex-futebolista e selecionador croata

Kranjcar estava hospitalizado há 10 dias e morreu em consequência de doença “grave”, refere o organismo federativo, na conta oficial no Twitter.



Como jogador, Kranjcar foi um dos melhores avançados do Dínamo Zagreb, equipa pela qual marcou 98 golos, entre 1973 e 1983, e venceu o campeonato em 1982, tendo sido internacional pela seleção jugoslava, e, depois, pela croata, que capitaneou na estreia.



Como treinador esteve à frente da representação da Croácia, entre 2004 e 2006, e do Montenegro, em 2010, além de ter passagens por clubes como o Dínamo Zagreb, Rijeka, Persepolis, Al Ahli, Al Shaab, entre outros.