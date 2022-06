Mota-Engil ganha contrato de 128,8 ME para estádio e outras estruturas da CAN 25

Assim, na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a construtora deu conta da "adjudicação de um contrato na Guiné no valor de 128,8 milhões de euros" à "sua participada para a região de África", para obras referentes à CAN 2025.

"O contrato prevê a construção de um estádio para 15.000 espetadores com um campo de treinos para 1.000 espetadores", bem como "a construção de três campos de treinos e dois conjuntos de 36 moradias, um clube com sala de eventos e restaurante, um campo desportivo e uma piscina, para albergar quatro equipas", indicou o grupo.

De acordo com a Mota-Engil, "o contrato tem início previsto em julho de 2022 e terá uma duração de 24 meses", sendo que "o projeto fica localizado na cidade de Boké, a aproximadamente 250 Km [quilómetros] para noroeste de Conacri".

Segundo a empresa, "o estádio de Boké será um dos estádios" que albergará o CAN "a realizar em junho de 2025", sendo que, "com esta adjudicação, o grupo continua a reforçar a sua carteira em África, assegurando o crescimento e sustentabilidade que são pilares do seu Plano Estratégico, Building `26".