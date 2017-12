Mourinho admite que título inglês de futebol pode estar entregue ao rival City

Lusa 10 Dez, 2017, 19:56 / atualizado em 10 Dez, 2017, 19:57 | Futebol Internacional

"Sim provavelmente" foi a resposta dada por Mourinho quando questionado sobre a possibilidade de o título estar já "entregue" ao City que, com 16 jornadas disputadas, lidera a liga com 11 pontos de vantagem.



"O Manchester City é uma equipa muito boa, eles estão protegidos pela sorte e pelos deuses do futebol", disse o técnico português.



Mourinho disse estar convicto de que "todas as equipas se vão bater para lhes ganhar pontos", mas admitiu que o avanço da formação orientada por Pep Guardiola "é muito grande".



O City, que hoje bateu o recorde de vitórias consecutivas na mesma época, obtendo o 14.º triunfo, lidera a liga inglesa com 11 de vantagem sobre o United, segundo, e 14 em relação ao Chelsea, terceiro classificado e campeão em título, que no sábado foi derrotado por 3-2 pelo West Ham.