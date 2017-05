Mourinho aposta tudo na Liga Europa

O Man. United defronta esta quinta feira o Celta de Vigo, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.



O técnico quer começar a aproximar-se de mais uma final europeia e tentar ganhar a segunda Liga Europa pessoal, depois de ter vencido com o FC Porto em 2003, mas a primeira da história do clube inglês.



Para o jogo de hoje José Mourinho já conta com Phil Jones, Baily e Pogba, recuperados de lesões.



No estádio dos Balaídos, a seguir o jogo a par e passo, estará a jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, que recorda os passos de Mourinho na Galiza.



Na terça feira o Ajax aproximou-se da final de Estocolmo ao golear em casa o Lyon por 4-1, no jogo da primeira mão das meias-finais da competição.